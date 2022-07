A Fano si accendono i riflettori sui cani: dal 28 al 31 luglio è tempo di “Marche Winner Show”

La kermesse si terrà alla Codma: in arrivo ben 40 razze di cani per un totale di circa 2000 esemplari. Lucarelli: «Un’occasione per raccontare anche al pubblico uno dei rapporti più belli: quello tra noi e i nostri amici a quattro zampe»

