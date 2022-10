Fano, cane cade in un canale. Salvato dai vigili del fuoco

Il cucciolo, di razza Springer, era caduto nel Canale Albani in via Papiria. Intervenuto con tecniche Speleo Alpine Fluviali personale di Fano e Pesaro

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 18 circa di oggi, 22 ottobre, nel Canale Albani in via Papiria a Fano, dove era caduto un cane di razza Springer, per recuperare e mettere in salvo l’animale.

La Squadra di Fano in collaborazione con i colleghi di Pesaro ha utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpine Fluviali) per salvare il cucciolo, che in quel momento si trovava in difficoltà. Dopo essersi accertati del buono stato di salute dell’animale, il cane è stato riconsegnato al proprietario che era in attesa sull’argine del canale.