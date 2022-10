FANO – La Città della Fortuna a misura di camper. La giunta di Fano ha approvato infatti il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo spazio in Viale Kennedy. Ad annunciare ufficialmente il progetto è stata l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori: l’opera avrà un costo di 203 mila euro, di cui 40.000 euro proventi da fondi comunali, mentre 163.000 euro legati ai fondi ITI.

Fano a misura di camper: in Viale Kennedy sorgerà una nuova area

«Siamo pronti a mandare in gara il progetto della nuova area camper di Viale Kennedy – dichiara l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori – che verrà realizzata nei primi mesi del prossimo anno nell’area adiacente all’ attuale parcheggio, che verrà riordinato attraverso la regolamentazione della sosta dei camper che in maniera irregolare occupavano anche gli stalli delle auto. A fianco di questa area, precisamente nell’area verde adiacente, verranno realizzati 13 postazioni riservate ai camper. In questo modo riserveremo questa area alla sosta per le auto in modo gratuito, così da offrire maggiore fruibilità ai residenti di viale Kennedy, ai cittadini e ai turisti. Questo intervento permetterà agli automobilisti di raggiungere comodamente sia la zona mare che il centro storico. Inoltre, si tratta di un’operazione che ha una valenza strategica, poiché il turismo in camper è in forte ascesa e noi offriamo qui le condizioni per una sosta sicura e in totale libertà».

Brunori spiega come «la riqualificazione della stessa via vedrà contemporaneamente anche la realizzazione di una nuova ciclabile più ampia a doppio senso di marcia e protetta da cordoli. Prevederemo i servizi essenziali per la sosta, dalla fornitura di energia elettrica attraverso l’ installazione di 3 colonnine elettriche, il servizio di raccolta di acque reflue, la possibilità di lavaggio dei serbatoi e il carico di acqua potabile. Inoltre, la pavimentazione degli stalli sarà realizzata con autobloccanti filtranti al 100 per cento, mentre la strada di passaggio e di manovra sarà sempre caratterizzata da una pavimentazione sempre di autobloccanti ma piena. A rendere il luogo sicuro e fruibile, anche nelle ore notturne, saranno posizionati 6 nuovi punti luce e 15 nuove alberature che garantiranno una zona d’ombra per i camper posteggiati».