Una Fano per tutte le stagioni: presentato il calendario eventi 2024 tra cultura, gastronomia, storia e musica

FANO – Una Fano per tutte le stagioni grazie ad un programma di eventi che esalta le peculiarità della città e promuove le bellezze come elementi identitari della strategia di promozione turistica. E’ stato presentato il 26 aprile il calendario eventi 2024 dal dirigente al settore turismo Ignazio Pucci che ha ricordato come sia stata forte la volontà, da un lato di valorizzare i tratti distintivi della città e dall’altro di favorire la destagionalizzazione.



Infatti, la strategia di promozione turistica si lega ad una visione chiara che parte da maggio con la peculiarità dell’outdoor, a giugno i riflettori puntati su cultura e gastronomia, luglio sarà caratterizzato da storia e musica, mentre ad agosto verrà concesso spazio agli eventi di accoglienza, invece a settembre e ottobre si tornerà forte su cultura e gastronomia.

Maggio è quindi il mese del benessere e del wellbeing immersi nei colori della natura. In questo senso va collocato il passaggio del Giro di Italia in programma il prossimo 16 maggio che colorerà di rosa, non solo la città ma tutto il territorio insieme Fano Fitness Festival (17-18-19 maggio). Poi Sopravènto (24-25-26 maggio all’ex Chiesa di San Francesco), il festival di musica e di rassegne sulla marineria con la direzione artistica di Colapesce Dimartino, confermato il Festival Internazionale del Brodetto (30-31 maggio e 1 e 2 giugno) al Lido di Fano.

All’ex Chiesa di San Francesco dal 3 al 7 Giugno Fano andrà alla ribalta nazionale con il programma di punta di Sky Sport con “Calciomercato L’Originale”. Dal 20 al 23 tra Lido e Arzilla la musica sarà protagonista con Boomerang Rewind Festival, mentre alla Corte del Nespolo il 21, 22 e 23 giugno sarà la volta di Generazione Futuro Festival con dibattiti e talk rivolti ai giovani per un confronto sul pensiero contemporaneo.



Rilevante e di spessore l’edizione di Passaggi Festival dal 26 al 30 giugno. Luglio sarà impreziosito da storia e musica a partire dalla rievocazione storica de i Malatesta a Fano il 5, 6 e 7 luglio, mentre dall’11 al 14 luglio massimo risalto alla Fanum Fortunae – Fano dei Cesari. Invece, dal 20 al 28 luglio nel cuore della città si entrerà in sintonia con il cuore della musica jazz con Fano Jazz by the Sea. In tutto il mese di luglio e agosto, precisamente dal 7 a luglio fino al 30 agosto a Santa Maria Nuova sarà in programma la 63esima edizione dei Concerti d’Organo. Dal 31 luglio al 4 agosto è previsto Cinefortunae, cinema sotto le stelle. Agosto sarà il mese dell’accoglienza con tanti eventi ed attività tra cui la Festa del Mare (il 3 e 4 agosto), mentre l’8 agosto è prevista In Gir per Fan, il tour enogastronomici per le vie della città. A settembre dal 1 all’8 settembre andrà in scena il 51° Incontro Polifonico Internazionale Città di Fano.

Il programma eventi rafforza la strategia turistica della città con i brand Fano città delle Bambine e dei Bambini, Fano Città di Vitruvio, Fano Marinara, Fano Gastronomica, Fano Outdoor e Fano Città del Carnevale.

All’interno del programma eventi viene dato risalto alla Fano Visit Card, lo strumento con cui scoprire la bellezza della città e fruire di agevolazioni con tariffe agevolate su trasporto, ingressi nei luoghi della cultura e riduzioni per eventi.