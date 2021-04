Fano, caditoie a pezzi nel parcheggio del mercato del pesce – FOTO

FANO – Ben sette caditoie a pezzi nel parcheggio di fronte al mercato all’ingrosso del pesce. La segnalazione è stata divulgata da un cittadino fanese innescando polemiche e proteste.

«Nel grande parcheggio di fronte al Pesce azzurro, il mercato all’ingrosso del pesce e il ristorante La Perla, ben sette caditoie sono in queste condizioni; vorrei capire cosa si aspetta a cambiarle, visto che sono anche pericolose e che fra poco i parcheggi saranno a pagamento».

Quasi tutti gli intervenuti alla discussione chiedono a gran voce la stessa cosa: una manutenzione celere da parte dell’amministrazione fanese in quanto le caditoie in queste condizioni, oltre ad essere potenzialmente pericolose per le persone che transitano nella zona, non svolgono neppure la loro funzione, rischiando di far diventare la zona un acquitrino dopo ogni temporale. Diversi coloro che sostengono di aver fatto numerose segnalazioni agli organi comunali competenti ancora però senza esiti.

A preoccupare i cittadini il fatto che non si tratti di una segnalazione isolata: diverse le zone della città dove si possono constatare situazioni analoghe. La speranza di molti è che presto vengano sostituite: la bella stagione è oramai alle porte e, oltre alla sicurezza, lo spettacolo che in questi casi si offre ai potenziali turisti non è all’altezza di quello che la Città della Fortuna sa e può offrire.