FANO – Sempre più forte il legame tra Fano e l’Ucraina: dopo gli sforzi profusi da enti amministrativi e religiosi, ora a scendere in campo sono stati il Rotary Club Fano e lo Spazio Conad locale. Nel pomeriggio di sabato, alla galleria Fano Center, alla presenza del sindaco Massimo Seri, dell’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti e di don Francesco Pierpaoli, vicario pastorale, è stato presentato il progetto “Adotta una spesa: Italia-Ucraina”.

Su iniziativa del Rotary Club e dello Spazio Conad, sono stati realizzati buoni spesa del valore di 20 euro ciascuno per un totale di 4.000 euro, utilizzabili presso lo Spazio Conad Fano, destinati ai rifugiati ucraini presenti nel nostro territorio ed alle famiglie ospitanti.

Buoni spesa

Con la collaborazione della Caritas di Fano e dell’Ambito Sociale 6, composto da 9 comuni tra cui Fano capofila, verranno individuate le famiglie ed i singoli beneficiari di tali buoni spesa non cumulabili, che potranno essere utilizzati per acquisti di generi di prima necessità. Questo importante intervento di sostegno andrà ad implementare la rete di accoglienza diffusa coordinata dall’Ambito Sociale 6 su tutto il territorio grazie al lavoro in stretto raccordo fra il servizio sociale professionale associato e gli operatori di Caritas e degli altri soggetti del Terzo Settore.

L’iniziativa proseguirà con una raccolta fondi aperta a tutte le persone di buona volontà, gestita dalla Caritas Diocesana, le cui modalità verranno illustrate nel corso della presentazione. La presentazione è stata condotta dal Responsabile di Spazio Conad Fano, Massimo Marchionni, e dal Presidente del Rotary Club Fano, Avv. Sabrina Ambrosini.

«Una comunità è unita – spiega il sindaco Massimo Seri – se c’è responsabilità sociale. In una emergenza come questa, tali segnali servono per rafforzare l’identità e la voglia di dedicarsi agli altri. E’ importante toccare con mano la fragilità, in quanto ci dà la dimensione della forza da mettere in campo. Voglio sottolineare l’impegno di Spazio Conad e Rotary Club Fano con il quale fanno del bene».



«L’’Ambito Sociale, per tutti i 9 comuni, – chiosa l’assessore Dimitri Tinti – sta mettendo un grande impegno per costruire la rete di accoglienza diffusa a favore dei nuclei familiari ucraini, in una logica di sussidiarietà con Caritas diocesana come partner principale ed altri enti del terzo settore, e questa meritevole iniziativa di Conad e Rotary è un ulteriore tassello della rete perché va a fornire un importante sostegno concreto dimostrando quanto la nostra comunità, nelle sue varie forme ed espressioni, sappia essere solidale ed accogliente verso le famiglie più vulnerabili».