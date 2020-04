Fano, buoni spesa per le famiglie in difficoltà: come fare per riceverli

Attivo il sito del Comune e il numero di telefono per presentare richiesta e beneficiare della misura una tantum per l'acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità

FANO – Buoni spesa, ecco come riceverli nel Comune di Fano.

A partire dal 1 aprile i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid19, possono presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza convenzionati il cui elenco aggiornato verrà pubblicato sul sito del Comune di Fano.

«Un provvedimento importante – spiega il sindaco Massimo Seri – che si unisce a quelli già adottati dall’inizio di questa emergenza. In questo caso abbiamo coinvolto anche le rappresentanze dei sindacati per essere il più puntuali e precisi possibile e per fornire uno strumento di aiuto vero e non improvvisato. Una misura importante che potrà dare supporto a oltre 1.500 famiglie in difficoltà ma che non sarà risolutiva. Voglio fare anche un appello alla sensibilità delle persone e alla loro responsabilità. Questa iniziativa prevede un’autocertificazione, per far si che gli aiuti si possano erogare nel minor tempo possibile e per questo chiedo alla cittadinanza e a coloro che faranno domanda, di utilizzare la massima sincerità. Ovviamente faremo dei controlli e in caso di incongruenze interverrà la guardia di finanza».

«Per stabilire i beneficiari – ha aggiunto l’assessore Dimitri Tinti – il criterio iniziale è quello della liquidità attuale che si può riscontrare dal saldo nel conto corrente bancario e postale».

I beneficiari della misura una tantum sono i nuclei famigliari residenti il cui saldo ovvero saldi attivi bancari o postali riferiti all’intero nucleo, risultino inferiori a 5.000 euro alla data del 31.03.2020.

Non necessitano alcuna istanza i nuclei in carico ai servizi sociali o segnalati dal terzo settore.

Devono fare domanda i nuclei familiari monoreddito derivante da attività non subordinata e nuclei familiari non titolari di reddito e per i quali non sia previsto alcun beneficio pubblico di sostegno.

I buoni spesa alimentari saranno erogati prioritariamente ai nuclei famigliari con minori e disabili a prescindere dalla data di arrivo per ciascuna sessione, mentre verrà erogato sulla base della data di arrivo della domanda sino all’esaurimento dei fondi disponibili a tutti i restanti richiedenti.

L’elenco dei beneficiari sarà approvato con chiusura ogni 3 giorni a partire dalle ore 13 di sabato 4 aprile (prima chiusura).

L’entità dei buoni spesa è di 150 euro per 1 persona, 200 per un nucleo con 2 persone; 250 euro per 3 persone; 300 euro per 4 persone; 350 euro per 5 persone; 400 euro 6 persone. I voucher spesa saranno del valore di € 10, € 20 o € 50.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposita piattaforma on line sul sito www.comune.fano.pu.it e www.ambitofano.it e sui singoli siti istituzionali dei Comuni dell’ATS n.6.

Per coloro che non possono accedere alla modalità on-line, si rendono disponibili le linee telefoniche 0721/887481-887482 dove le operatrici provvederanno ad inserire la domanda nel sistema per conto del richiedente e ad inviare via mail o per posta la stampa di quanto inserito.