FANO – Bomba d’acqua su Fano. Il primo pomeriggio del 5 giugno la Città della Fortuna è stata interessata da un violento rovescio che ha causato allagamenti e disagi: sottopassi allagati, strade trasformate in ruscelli e tombini con grandi difficoltà a ricevere l’abbondante pioggia che si è concentrata in una finestra temporale decisamente ridotta. Tante le segnalazioni e le foto postate sui social che mostrano situazioni oramai ben note ai più.



Reazioni diverse da parte dei cittadini: «I disagi ed i pericoli sono evidenti ma sfido chiunque a dire che si tratti di un semplice acquazzone: il clima è cambiato, dobbiamo prenderne atto: le istituzioni facciano il loro, per quanto possibile, per mettere in sicurezza il territorio».



Non tutti sono comprensivi nei riguardi di amministrazione ed enti: «Sempre la stessa storia: piove mezz’ora e le strade si allagano, le fogne non ricevono… situazione surreale…».

Intanto il vice Sindaco Fanesi ha annunciato l’apertura del COC: «Aperto alle 15.30 circa il Centro Operativo Comunale (COC) della protezione civile del Comune di Fano per l’emergenza meteo di oggi. Il nuovo numero è 0721887911. Contattatelo per richieste di aiuto per allegamenti o altro. Consiglio di muoversi a Fano solo se strettamente necessario».