Fano, Bmw bloccata al casello dell’A14: in auto grosso crocefisso trafugato a Piandimeleto

A finire in manette per il reato di ricettazione tre uomini

FANO – Stavano trasportando un grosso crocefisso trafugato e, con ogni probabilità, stavano per farla franca: a fermare la loro fuga in zona Cesarini sono stati gli uomini della Polizia di Stato che, grazie ad un’operazione congiunta tra i commissariati di Fano e Urbino, coadiuvati dalla polizia locale, sono riusciti a bloccare la Bmw dove viaggiavano tre uomini di nazionalità italiana.

Il manufatto era stato rubato poche ore prima in una chiesa di Piandimeleto: non è stato reso noto il valore dell’oggetto che è stato restituito nel frattempo alla sua originale dimora.

I tre, finiti tutti in manette per il reato di ricettazione, sono stati trasferiti nel carcere pesarese di Villa Fastiggi. Resta alta in questi giorni l’attenzione per quello che concerne i furti predatori: le case lasciate incustodite durante queste vacanze rappresentano sempre obiettivi sensibili per i ladri che non conoscono ferie o festività.