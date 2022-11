FANO – Rubano merce ma la loro fuga è intercettata dai Carabinieri. È quanto successo nella notte a cavallo tra l’11 ed il 12 novembre tra Bellocchi di Fano e Osimo. Il blitz dei ladri si è consumato in piena notte: a farne le spese il bar Barbatrukko sito a Bellocchi nell’area di servizio Esso in via Einstein.

I ladri, evidentemente professionisti e specializzati in questo tipo di assalti, sono riusciti a manomettere sia il sistema di videosorveglianza che quello di allarme, potendo così introdursi attraverso una finestra forzata e, una volta dentro, agire indisturbati. Oltre ai contanti presenti in cassa, circa 350 euro, i ladri hanno fatto man bassa di tabacchi e Gratta&vinci, tra cui oltre 500 pacchi di sigarette, 6 sigarette elettroniche e due scatole di tagliandi della lotteria, per un totale di circa 10mila euro.

Dopo aver occultato la refurtiva in grossi sacchi neri e averla caricata in un furgone, i balordi si sono dileguati velocemente in direzione sud. Il loro piano però non aveva tenuto conto dei carabinieri che li hanno bloccati sulla A14 all’altezza tra Ancona e Osimo, dove sono stati arrestati. La merce recuperata è stata consegnata ai legittimi proprietari che nel frattempo sono stati allertati dai militari fanesi. Per loro che, al momento del furto si trovavano in ferie, è stato un ritorno alla realtà rocambolesco ma con il lieto fine. Proseguono intanto le indagini sulla banda responsabile: su di loro vigerebbe ancora il massimo riserbo. Sono sospettati infatti di essere autori di furti similari su larga scala.