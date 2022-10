A rendere ancora più deprecabile il tentato furto è la funzionalità sociale del luogo che viene messo a disposizione delle famiglie fanesi per festicciole per i più piccoli

FANO – Blitz del ladri nella casetta degli scout che si trova nel parco comunale di via Mattei. Più che di furto, vista la nullità del bottino, sarebbe forse più corretto parlare di raid vandalico: i balordi, forse infastiditi del fatto che all’interno del luogo non fosse presente nulla di valore, hanno pensato bene di spaccare tutto a colpi di mazza. Il piccolo stabile è un luogo comune di socialità che viene messo a disposizione delle famiglie fanesi per piccole festicciole per i più piccoli: una funzione che rende il tentato furto sicuramente ancor più deprecabile ed odioso.

I fatti si sono consumati presumibilmente nella notte a cavallo tra l’8 e 9 ottobre: i malintenzionati, dopo aver tagliato alcuni rami di una siepe che delimitano l’area, hanno forzato una grata posta a difesa della finestra dei servizi igienici e, dopo averla divelta, si sono introdotti dentro la casetta. Una volta dentro, le poche cose presenti sono state gettate all’aria, alla ricerca probabilmente di qualcosa di valore.



È stata infranta una teca che conteneva la riproduzione di alcune cave in pietra e con queste avrebbero cercato di far saltare il lucchetto che delimita la rimessa degli attrezzi. A quel unto è scattato l’allarme: ai ladri non è rimasto che dileguarsi ma non prima di fare a pezzi la cassetta delle posta. Purtroppo non si tratterebbe nemmeno del primo blitz: già nell’estate prepandemica il luogo era finito nelle mire dei ladruncoli che più volte si sarebbero introdotti alla ricerca di spiccioli, ma anche bibite e cibarie lasciate dai genitori per le festicciole di cui sopra.