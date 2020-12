Fano al buio per metà: cavo elettrico tranciato da uno yacht durante un trasporto eccezionale – FOTO

FANO – Un cavo elettrico dell’alta tensione è stato tranciato dall’antenna radar di uno yacht di 35 metri durante un trasporto eccezionale. È successo nella tarda mattinata del 29 dicembre. Conseguenze per l’imbarcazione che si è vista l’antenna andare a fuoco ma disagi ancora più grandi per i fanesi che hanno dovuto fare i conti con un black-out in tantissime zone della città.

Yacht in fiamme dopo aver urtato il cavo elettrico.

FOTO di Pietro Gaggi e Matteo Battisti

L’incidente si è consumato nella principale via Roma intorno alle 11.30, all’altezza della rotatoria della nuova bretella, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco. Una squadra del distaccamento è intervenuta praticamente in tempo reale: nessun ferito ma diversi disagi al traffico. Sul posto anche la Polizia locale per la regolamentazione delle auto in transito.

yacht trancia cavo elettrico.

FOTO di Pietro Gaggi e Matteo Battisti

Scrive un utente di facebook che ha condiviso le foto della barca sui social: «Sono solo le 12:40 e oggi abbiamo già avuto: uno yacht a fuoco per strada, il terremoto, blackout con annessi semafori non funzionanti sulla nazionale…. ma è ancora il 2020 quindi non ci stupiamo nemmeno….». In effetti questo anno sembra non essersi fatto mancare nulla.