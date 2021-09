A Fano la biblioteca diventa a pedali: sbarca la Memobike

La Memobike ha una capacità di circa 300 volumi e si muoverà sul territorio con un programma dal titolo “La biblioteca in giro”. Primo appuntamento è per mercoledì 8 settembre

FANO – Le biblioteche pubbliche escono dalle loro case e raggiungono il pubblico in modo responsabile e sostenibile per l’ambiente. A Fano sbarca la Memobike, una biblioteca “in bicicletta” dotata di un cargo, realizzata dal Comune di Fano che ha visto collaborare l’Assessorato ai Servizi educativi e alle Biblioteche. Primo appuntamento è per mercoledì 8 settembre – Bellocchi – Piazza Bambini del Mondo – dalle 16:00 alle 19:00

«Ancora una volta – spiega il sindaco Seri – ci dimostriamo all’avanguardia nei servizi bibliotecari proponendo un elemento innovativo che si fonda su valori sostenibili. Grazie alla Memobike, andiamo a promuovere la lettura in tutti i quartieri e le zone della città con un veicolo che va incontro alle esigenze ambientali. Questa iniziativa si sposa con il trentennale di Fano Città delle Bambine e dei Bambini visto che attraverso gli occhi dei più piccoli progettiamo la crescita della città».

La Memobike ha una capacità di circa 300 volumi e si muoverà sul territorio con un programma dal titolo “La biblioteca in giro” ideato dal Sistema Bibliotecario con la preziosa collaborazione di Fano città delle bambine e dei bambini, portando il servizio di prime informazioni, prestito, letture, preiscrizione ai servizi, iscrizione a Medialibraryonline. Ad ogni tappa sarà l’occasione per realizzare momenti di lettura ad alta voce con la partecipazione e il contributo dell’associazione “Amici delle Biblioteche di Fano”, dei volontari lettori Nati per Leggere di Fano, del gruppo “Mentori della Lettura”, del Gruppo di Lettura “Un mercoledì da Lettori” e delle piccole biblioteche di condominio.

«Con la MeMoBike – sottolinea Samuele Mascarin – rilanciamo ancora una volta, oltre il perimetro delle biblioteche, le nostre attività di promozione della lettura, mettendole letteralmente in circolo attraverso la città anche grazie al contributo di associazioni e lettori volontari. Una bella iniziativa che lega insieme libri, sviluppo sostenibile, cultura e socialità e concretizza l’idea di quelle piazze del sapere che in questi anni abbiamo via via fatto vivere nella nostra città».

A seguire il programma dettagliato:

• mercoledì 8 settembre – Bellocchi – Piazza Bambini del Mondo – dalle 16:00 alle 19:00

• mercoledì 15 settembre – Sant’Orso – piazzale del centro commerciale – dalle 16:00 alle 19:00

• mercoledì 22 settembre – Poderino – piazza Italia – dalle 16:00 alle 19:00

• mercoledì 29 settembre – Centinarola – piazzale della Chiesa – dalle 16:00 alle 19:00

Per la Settimana Europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre) la Memobike rimarrà in centro e domenica 19 settembre, dalle 10:00 alle 12:00, sarà in piazza XX Settembre.