Fano dà il benvenuto ai nuovi cittadini italiani. Cucchiarini: «Orgogliosi che siate parte della nostra comunità»

FANO – In tutto 34 persone, provenienti dall’estero ma residenti nel fanese, hanno ottenuto la cittadinanza italiana nei primi sei mesi del 2021. Al riguardo, nella mattinata del 4 ottobre, l’amministrazione comunale ha voluto riceverli per la consegna degli attestati che certifica ancora una volta la dimensione inclusiva di una città come Fano, da sempre votata all’integrazione.



Durante la cerimonia, svoltasi nella prestigiosa cornice del Teatro La Fortuna, il sindaco Massimo Seri, accompagnato dall’assessora Sara Cucchiarini, la comandante della Polizia Locale Anna Rita Montagna e la P.O Lucia Oliva, hanno accolto i nuovi 34 cittadini locali.

«Riprendiamo oggi – ha detto l’assessora Sara Cucchiarini – dopo il lockdown, questa tradizione, per rinnovare un riconoscimento che vuole essere un modo per farvi sentire parte di questa realtà. Siamo orgogliosi che da oggi siate parte della nostra grande comunità italiana».

«È un gesto a cui tenevamo tanto come amministrazione – spiega Seri -. Si stratta di un modo per accogliere coloro che ora fanno parte della nostra comunità. E una comunità si fonda sul rispetto e sul senso di appartenenza. Crescere e abbracciare nuovi cittadini è sempre un atto da celebrare: per questo motivo siamo qui in questo luogo magnifico per rispettare questo momento fondamentale per la nostra collettività».