Fano, arriva la Befana con 1200 calze per i bambini

FANO – Arriva la Befana e distribuirà 1200 calze ripiene di dolciumi a tutti i bambini che la incontreranno in piazza XX Settembre.

Domenica 5 gennaio, alle 17.30, piazza XX Settembre, il regista Giuliano Del Sorbo, farà il ritratto al Vulon su una tela di circa 8 metri. Nel pomeriggio inoltre saranno operativi anche diversi laboratori tra cui quello presentato dal Ludobus del Paese dei Balocchi per la gioia di tutti i bambini



Come avviene ormai da diversi anni, la Befana arriverà anche in paracadute all’aeroporto di Fano. Dalle 9.30 i bambini e le loro famiglie potranno visitare gli hangar, scaldarsi con della cioccolata calda preparata dal Barone Rosso e ammirare le esibizioni aeree in attesa dell’arrivo delle befane paracadutiste che scenderanno dal cielo intorno le 11.30 e lo faranno con dei doni ricchissimi. In alcune delle calze ripiene di diolciumi saranno inseriti infatti anche buoni per un volare su Fano e per una cena al ristorante Barone Rosso.