Anche il secondo posto parla fanese con la Pasticceria Cavazzoni di Via Mattei. Terza piazza per Alberini di Luca Santini

FANO – Fano vince il derby della pasticceria con Pesaro. A trionfare è la Pasticceria Guerrino. Anche il secondo posto parla fanese con la Pasticceria Cavazzoni di Via Mattei. Terza piazza per Alberini. L’attesissima sfida tra i pasticceri della Città della Fortuna e della vicina Pesaro è andata in scena durante l’ultima puntata di ‘Cake Star’, programma Tv in onda su Real time e condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara.

Uno dei momenti della puntata di Real Time

Un testa a testa tra le due realtà fanesi (31 a 30) che ha visto solo alla fine trionfare l’esercizio di Via Togliatti gestito da Andrea Urbani. Più staccata la rappresentante di Pesaro: Pasticceria Alberini di Luca Santini si è fermata a 25 punti. Tre le categorie su cui i pasticceri si sono sfidati: l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il ‘pezzo forte’, ovvero un dolce proposto dai titolari.



le pasticcerie di Fano protagoniste su Real Time

A trionfare è stato proprio uno dei simboli della Città della Fortuna: la Moretta, ingrediente principe di una delle creazioni presentate da Guerrino. Una sfida che è stata un’ottima vetrina per le due città nonostante la confusione creatasi durante la puntata in cui Fano è stato dipinta come fosse in pratica un quartiere di Pesaro.