Una motovedetta della Capitaneria di Fano, coordinata dal compartimento di Pesaro, è intervenuta a circa 5 miglia dalla costa per trarre in salvo i diportisti e riportarli a terra

FANO – Disavventura a lieto fine per l’equipaggio di una piccola barca da diporto rimasta in balia delle onde con il motore in panne.

È successo nella prima mattinata del 17 luglio: erano circa le 07.30 quando il piccolo natante, con tre persone a bordo, è andato in avaria. Nonostante i molteplici tentativi da parte degli occupanti dell’imbarcazione, il motore non ne ha voluto sapere e così gli sfortunati marinai sono si sono dovuti appellare ai soccorsi.

Una motovedetta della Guardia costiera di Fano, coordinata dal compartimento di Pesaro, è intervenuta a circa 5 miglia dalla costa per trarre in salvo l’equipaggio e riportare tutti a terra. Un intervento non particolarmente difficile ma che certifica un periodo intenso per gli uomini dell’Ufficio marittimo della Provincia di Pesaro.

Pochi giorni fa un anziano era stato recuperato in un lembo di arenile tra Giba’s e Villa Pavarotti sotto il San Bartolo. Senza lieto fine invece il malore in acqua costato la vita ad un 83enne a Gabicce.