Nessun soldo per Fano dal bando regionale per la messa in sicurezza della viabilità: scontro tra Serfilippi e Brunori

La Regione aveva messo a disposizione fondi per oltre 5 milioni per promuovere la realizzazione di interventi di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità

FANO – Nemmeno un soldo per sistemare i marciapiedi che in diverse parti di Fano si trovano in situazioni fatiscenti. È questo in sostanza l’esito del bando di 5,3 milioni di euro con cui la Regione Marche ha voluto sostenere gli investimenti dei Comuni per promuovere la realizzazione di interventi di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità.

In provincia di Pesaro Urbino sono risultati finanziati, oltre al progetto della provincia, quelli di Carpegna, Montecalvo in Foglia, Isola del Piano, Sassocorvaro Auditore, Mombaroccio, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche, Gabicce Mare, Tavullia e Macerata Feltria.

L’esito nefasto pe la Città della Fortuna è stato l’occasione per un botta e risposa tra il consigliere regionale e comunale della Lega Luca Serfilippi che non si è lasciato fuggire l’occasione per affondare il colpo conto la maggioranza comunale: «La giunta Seri continua nella sua collezione di figuracce: ha appena perso un cospicuo finanziamento di centinaia di migliaia di euro per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali perché non è stata in grado di inviare un progetto nei modi e nei tempi corretti, non ha incluso gli allegati come espressamente previsto dal bando. Un errore che dimostra il pressappochismo con il quale gli ambiziosi assessori fanesi governano la città, sono concentrati solo alle candidature anziché occuparsi dell’attività amministrativa».



«È sorprendente la quantità di figuracce che la giunta Seri, ed in particolare l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori, continua a fare in ogni circostanza – conclude Serfilippi – La Regione ha dato un’ottima opportunità che Fano non ha potuto cogliere per la superficialità con cui viene governata da anni la città. In un momento storico in cui sarebbero necessari investimenti straordinari per la manutenzione di strade e marciapiedi, la giunta Seri si permette addirittura il lusso di fallire un tiro a porta vuota».

Non si è fatta attendere la risposta dell’assessora Brunori: «Resto stupita dall’atteggiamento di Serfilippi che, con un fare inquisitorio, ha attaccato l’amministrazione senza informarsi prima rispetto a quanto dichiarato. Da un consigliere regionale di Fano ci saremmo aspettati una collaborazione proficua a favore della città e non una pretestuosa strumentalizzazione. Ma del resto è iniziata la campagna elettorale e non mi stupisce questo tentativo di contaminare il dibattito politico».



Barbara Brunori

L’assessora ai lavori Pubblici Barbara Brunori si definisce basita dalle accuse dell’esponente leghista sulla mancata aggiudicazione del bando per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali e puntualizza: «La nostra candidatura è stata inviata dall’ufficio tecnico nei tempi e nei modi corretti stabiliti dalla Regione. Abbiamo presentato in maniera completa e precisa tutta la documentazione necessaria per accedere al finanziamento. Siamo stati esclusi, in modo cavilloso, solo perché il materiale da noi presentato non riusciva ad essere contenuto nei 30 gb stabiliti. Pertanto, per garantire la qualità dei nostri contenuti, abbiamo fornito un link da cui scaricare gli stessi. Con atteggiamento prudenziale, successivamente, abbiamo ulteriormente effettuato un invio di 3 pec per la medesima documentazione nella più totale trasparenza e aderenza ai vincoli posti».

E poi Brunori sottolinea: «Non è assolutamente corrispondente al vero che la nostra proposta fosse incompleta o inefficiente. Serfilippi, piuttosto che avventurarsi in annunci ad effetto e sensazionalisti, dovrebbe sapere che al momento i nostri Lavori Pubblici stanno gestendo lavori per 150 milioni di euro, di cui 50 provenienti dall’aggiudicazione positiva di bandi legati a Fondi Pnrr che richiedono una preparazione tecnica notevole da parte dei nostri uffici e di cui andiamo fieri».