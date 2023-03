FANO – Dopo un periodo di apparente calma, negli ultimi giorni, sia nel fanese che nel pesarese, sono tornati in auge gli avvistamenti di lupi. Due sono stati avvistati in transito in zona Bellocchi: «Il più grande zoppicava, il più piccolo correva ma non erano in coppia ma distanziati di qualche centinaio di metri» riferisce tramite un post un fanese.

LEGGI ANCHE: «Un cinghiale mangiato dai lupi è una non-notizia: in atto una campagna mediatica contro i lupi»

L’altro episodio, risalente a due giorni fa, è stato documentato con tanto di video e foto mentre l’esemplare attraversava la strada provinciale 45 in via Falciraga per poi dileguarsi nella campagna. (A questo link il VIDEO). A Pesaro la settimana scorsa due lupi sono stati segnalati nei pressi dello stabilimento Neomec, nella zona industriale, in zona Villa Ceccolini.

LEGGI ANCHE: Caccia al lupo, un cacciatore marchigiano: «Il problema c’è ma la soluzione non può essere questa»

Le segnalazioni non vengono accolte con lo stesso animo da tutti i fanesi: c’è chi le ritiene oramai inutili, segno che la presenza di questi animali, anche a ridosso della città, è divenuta consuetudine: «A me e a tanti altri, invece, fanno ridere le vostre continue segnalazioni sui lupi. Sembra di essere tornati al Medioevo. Anni e anni di educazione ambientale fatta nelle scuole, non sono serviti a niente!» ma non manca invece chi le ritiene uno strumento utile, soprattutto nell’ottica di prendere provvedimenti per difendere gli animali da compagnia: «Vorrà dire che i miei cani per un po’ dormiranno dentro… non capisco chi dice che ci sono sempre stati… io tutte queste segnalazioni, proprio non me le ricordo anni fa ed i social non sono un’invenzione degli ultimi mesi».

LEGGI ANCHE: Lupi nelle Marche: una convivenza non sempre facile. L’educatore ambientale: «Ecco perché non dobbiamo avere paura»