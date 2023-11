Fano, aveva con sé mezzo etto di hashish: denunciato giovane

FANO – Aveva con sé quasi mezzo etto di hashish. A finire nei guai i giorni scorsi è stato un giovane fanese che è stato pizzicato dalle autorità in un’area verde del quartiere Poderino. Il ritrovamento e la conseguente denuncia sono figlie dell’operazione interforze “Alto Impatto” che interessa, tra le varie aree, anche diverse zone della città di Fano.



Nel corso dell’attività, gli operatori del Commissariato di Polizia di Stato, unitamente ad unità della Guardia di

Finanza del gruppo cinofili e Polizia Locale, si sono portati presso il quartiere Poderino dove era stato

segnalato un gruppo di adolescenti molesti nonché sospette attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Perlustrando le aree verdi del quartiere, sono stati notati due giovani seduti su una panchina in un giardino

adiacente alla strada principale, non lontano dall’istituto scolastico “Nuti”. Davanti alla panchina, agli operatori non è sfuggita la presenza, sopra ad un tavolo, di un casco protettivo, al cui interno era stato occultato un involucro in cellophane trasparente contenente della sostanza solida di colore marrone.



Uno dei due giovani, di fronte a tale circostanza, ha dichiarato subito trattarsi di sostanza stupefacente e di

esserne il proprietario. Le autorità hanno così proceduto ad una immediata perquisizione personale, all’esito della quale il ragazzo è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione. Il personale della Scientifica del Commissariato ha eseguito gli accertamenti di rito sulla sostanza, risultando trattarsi di stupefacente del tipo hashish per un peso di 49,20 grammi.