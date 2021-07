FANO – Ha perso il suo carico riversandolo in strada. È successo nella tarda mattinata dell’8 luglio nei pressi della rotatoria di Via Papiria a Fano. Protagonista della vicenda un mezzo della società Autostrade, che stava trasportando cloruro di calcio in scaglie; si tratta di un materiale alquanto scivoloso che viene usato per lo sghiacciamento delle strade, il controllo della polvere o per la riduzione dei tempi di presa del cemento.



Il carico, per cause ancora in fase di accertamento, è stato disperso in un tratto compreso tra la Strada Campo d’Aviazione e Via Mattei fino all’altezza di Via dei Platani. A causa del manto stradale, reso scivoloso, si sarebbero verificati tre incidenti che hanno riguardato altrettanti motocicli. Il centauro alla guida di uno di questi è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso di Fano.



Per limitare i disagio alla circolazione, è stata chiusa al traffico la corsia in direzione mare di Campo d’Aviazione e lo rimarrà presumibilmente fino a tarda serata per permettere alla ditta specializzata di ripulire la strada. Sul luogo, per la regolamentazione del traffico, la polizia locale ed i carabinieri.