Fano, auto si urtano: una si impenna e si ribalta su di un fianco

FANO – Auto si impenna e finisce capovolta su di un lato. Dramma sfiorato nell’ultimo weekend sulla statale Adriatica a Fano. E’ successo all’altezza della strada comunale della Galassa.



A rimanere coinvolte due auto. Per cause in fase di accertamento le due vetture, una Volkswagen Golf ed una Kia Picanto che viaggiavano entrambe in direzione di Fano, si sono urtate. Nell’impatto una delle due si è impennata ricadendo su di un lato sopra il cofano dell’altro mezzo.



Sulla prima vettura viaggiavano un 49enne ed un suo coetaneo: per loro ferite lievi. Nella seconda macchina un 34enne e sua moglie di 29 anni: entrambi sono stati trasferiti in codice giallo al Pronto Soccorso di Fano. Sul posto polizia locale, due mezzi del 118 e vigili del fuoco.