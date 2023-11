Fano, auto in fiamme: a bordo 41enne con sua figlia di 5 anni

FANO – Auto si incendia mentre procede per le strade di Sant’Orso. È successo nel pomeriggio del 30 ottobre. A bordo del mezzo una 41enne e sua figlia di 5 anni.



Erano circa le 16 quando la Citroen C3 che percorreva via Soncino ha iniziato a sprigionare del fumo dal vano motore: nel giro di pochissimo scintille e fiamme hanno iniziato a fuoriuscire dal cofano; solamente la prontezza di riflessi della donna, cha ha subito accostato ed è scesa con la piccola, ha evitato conseguenze più gravi.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, ed una pattuglia di polizia locale, che ha provveduto ha regolare il traffico. Tanta paura ma nessuna conseguenza per loro; danni importanti invece per il mezzo.