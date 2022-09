Fano, auto a fuoco nella notte: l’ombra del dolo sul rogo

È successo a Cuccurano di Fano lungo la via della Scuola. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona allertati dal crepitio del fuoco che stava avvolgendo una Y10 in sosta

FANO – Auto divorata dalle fiamme nella notte. È successo a Cuccurano di Fano lungo la via della Scuola. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona allertati dal crepitio del fuoco che stava avvolgendo una Y10 in sosta.



Da quanto riferito dai Vigili del Fuoco le fiamme sarebbero partire dalla parte anteriore del mezzo propagandosi velocemente anche all’abitacolo. Ad evitare ulteriori danni è stato il pronto intervento dei pompieri giunti sul luogo.



Il clamore delle sirene non è certo passato inosservato svegliando nel cuore della notte tutta la frazione che si è riversata in strada o si è affacciata alla finestra per cercare di capire cosa stesse accadendo. Da chiarire cosa possa avere innescato l’incendio. Non si esclude l’origine dolosa.