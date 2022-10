Fano, auto contro scooter: traffico in tilt

Si trova invece ancora in prognosi riservata l’anziano investito da un motociclo nella mattinata del 18 ottobre mentre stava attraversando la strada in viale Romagna

FANO – La mattinata del 19 ottobre è iniziata a Fano con un incidente che ha visto protagonisti una vettura ed uno scooter. Lo scontro è avvenuto intorno alle 7.30 nei pressi della rotatoria presente a Sant’Orso.



Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che uno dei due veicoli non abbia rispettato la precedenza: nell’urto la persona in sella al motociclo è finita rovinosamente a terra. Vista l’ora il traffico già congestionato ha subito numerosi rallentamenti, paralizzando di fatto la viabilità fanese. Sul posto la polizia locale e quella stradale per i rilievi del caso.

Si trova ancora in prognosi riservata l’anziano investito da un motociclo nella mattinata del 18 ottobre mentre stava attraversando la strada in viale Romagna. Sia il 75enne in sella alla Vespa che l’83enne travolto sono stati trasportati al Santa Croce. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo per cui si è reso necessario il trasferimento al San Salvatore di Pesaro in prognosi riservata.