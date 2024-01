Fano, con l’auto addosso a un muro poi la fuga a piedi e in bici e l’aggressione ai militari

FANO – Prima l’incidente in auto, poi la fuga a piedi e l’aggressione alle autorità. Una notte sicuramente agitata per un 21enne di Senigallia. Erano circa le 23 quando il giovane, mentre transitava in Strada di Mezzo, è finito contro un muro. L’impatto, particolarmente violento, deve essere stato udito da qualcuno che ha allertato i soccorsi; quando però il 118 è giunto sul posto l’auto era vuota: il conducente si era dileguato.



Dell’accaduto è stata informata anche la Polizia di Stato che si è messa sulle sue tracce. Il 21enne è stato individuato poco distante solo che, alla vista dei lampeggianti, ha iniziato una improbabile e rocambolesca fuga, prima a piedi, poi in sella a una bici rubata. Il tentativo di dileguarsi ha avuto però vita breve: il giovane è stato bloccato dai carabinieri, anch’essi sulle sue tracce, in via Montegrappa.



Alla vista delle divise, il giovane ha dato in escandescenze aggredendoli fisicamente e verbalmente tanto da causare a due militari lesioni guaribili in 3 giorni. Sul posto il 118 per cercare di sedare il ragazzo. I poliziotti lo hanno quindi ammanettato ed arrestato: l’accusa per lui è di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina la direttissima, con il giudice che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel comune di Senigallia e di non uscire di casa in orario notturno.