Fano sempre più attenta all’ambiente: completati i lavori di riqualificazione energetica in 5 edifici

FANO – E’ stato completato l’importante e ambizioso intervento di riqualificazione energetica in 5 edifici pubblici della città, grazie al Bando C.S.E. 2022 emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. I lavori, per un importo di circa 800 mila euro, hanno riguardato la palestra Zattoni, la scuola media Gandiglio, la scuola media Nuti, la scuola materna Trottola e Casa Archilei.

Una volontà che rispecchia le intenzioni dell’amministrazione comunale fanese, come sottolinea l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori: «perseguiamo l’obiettivo di fornire alle ragazze e ai ragazzi fanesi delle scuole e delle strutture moderne e accoglienti. Un risultato per cui va dato merito ai nostri uffici, che sono stati bravi ad intercettare un finanziamento ministeriale. Un’operazione articolata, con la quale abbiamo effettuato un’importante riqualificazione di efficientamento, non solo dal punto di vista energetico con impianti fotovoltaici e nuove pompe di calore, ma anche sotto il profilo della qualità delle strutture con l’installazione di nuovi infissi. Questo va nella direzione della riduzione dei costi, sia per l’amministrazione sia per le società e le associazioni che collaborano all’interno delle strutture, con un conseguente miglioramento della qualità di questi spazi a favore delle nostre ragazze e ragazzi. Questa è la logica che sta accompagnando le azioni e gli interventi da parte dell’amministrazione».

Nello specifico, alla Palestra Zattoni sono stati sostituti gli infissi ed è stato predisposto il nuovo impianto fotovoltaico che potrà garantire la piena autosufficienza energetica insieme ad una nuova pompa di calore. Alla Gandiglio e alla Scuola Nuti sono state sostituite le caldaie a gas e sono stati predisposti tutti i corpi illuminanti con modelli a LED di ultima generazione per una migliore illuminazione delle aule. La scuola materna Trottola è stata interessata dalla sostituzione di tutti gli infissi con materiali in PVC ed è stata installata una nuova pompa di calore. A Casa Archilei, invece, è stato installato l’impianto fotovoltaico e attivata la nuova pompa di calore. Inoltre, a breve, verranno ultimati i lavori per quanto riguarda i nuovi infissi. A parte quest’ultimo di Casa Archilei, sono già stati fatti i collaudi in tutti gli edifici.

«In questi anni siamo riusciti ad ottenere risultati importanti – evidenzia l’assessora all’Ambiente Cora Fattori -. Risultati che non arrivano per caso, ma a seguito di una strategia ben definita. Un percorso caratterizzato dalla nomina dell’Energy Manager, insieme ad Aset, e dalla costituzione dell’Ufficio energia. Questa scelta lungimirante ci sta portando risultati economici davvero rilevanti: dai 78 mila euro per il miglioramento energetico del Poderino, passando per i quasi 800 mila euro per la riqualificazione di questi 5 edifici scolastici, fino al bando di 80 mila euro per il Circolo Tennis di cui stiamo aspettando il risultato. Senza dimenticare gli 80 mila euro per il relamping delle scuole, i 43 mila euro della Rocca Malatestiana e i lavori che hanno riguardato il Teatro della Fortuna da 200 mila euro. Siamo in attesa di ulteriori risposte dal GSE che potrebbero aumentare ulteriormente questi importanti numeri. Risultati che testimoniano l’attenzione e l’impegno della nostra amministrazione nei confronti di questi temi».