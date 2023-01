Il tutto ad una settimana dal primato marchigiano under 18 dei 60 metri che laveva proiettato l'atleta fanese nella top ten mondiale al 3° posto della graduatoria mondiale under 18

FANO – Nuovo record di Francesco Pagliarini che nei 200 metri, nella categoria allievi, scrive un’altra pagina di sport tagliando il traguardo in 22”08 demolendo un primato che resisteva da venticinque anni, il tutto ad una settimana dal primato marchigiano under 18 dei 60 metri che lo aveva proiettato nella top ten mondiale al 3° posto della graduatoria mondiale under 18 e primo del 2007 in classifica.



Leggi anche: Tra record mondiali e sogni a Cinque Cerchi: intervista doppia ad Alice e Francesco Pagliarini

Sensazionale doppietta quindi, all’esordio in questa fascia di età, che catapulta nell’élite nazionale il 15enne sprinter, fratello della neoprimatista italiana allieve Alice.



Un paio di settimane di pausa per rivedere i fratelli Pagliarini l’11 e 12 febbraio ai Campionati Italiani under 18, l’appuntamento più importante di questa stagione al coperto, che si disputeranno sempre al palaindoor di Ancona dove gareggeranno entrambi nei 60 e 200 metri.