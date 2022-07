FANO – E’ online da qualche giorno il nuovo singolo di Asia Antonietti, in arte semplicemente Asia, giovanissima cantautrice fanese che già si era fatta apprezzare con altri suoi tre brani (questo è il quarto singolo).

(A questo link l’intervista)

La canzone si intitola “Instabilità” è rappresenta una svolta più cupa per l’artista: «’Instabilità’ è un singolo che racconta Asia nei suoi lati più instabili, insicuri e menefreghisti. Proietta questi “difetti” su una storia finita male. Instabilità prende una chiave diversa dai precedenti brani più dark pop e fresca. Sono molto soddisfatta del mio lavoro, soddisfatta perché sono riuscita a raccontarmi con una chiave diversa. Il brano è stato realizzato al Take away studios di Modena, lo studio di produzione di Benji e Fede. Sono stati la mia linea guida per molti anni e oggi lavorare nel loro studio, con la loro band, mi rende felice ed entusiasta».