Fano, asfaltature last minute in vista del Giro d’Italia. Serfilippi attacca: «Quanto sta accadendo è surreale»

FANO – Asfaltature last minute in vista del Giro d’Italia che tra una settimana esatta farà tappa a Fano. Nella giornata di venerdì 10 maggio l’amministrazione fanese ha comunicato che sono previsti interventi su Via Ruggero Ruggeri, in Sassonia, da Via del Bersaglio a Viale Adriatico. I lavori comporteranno il divieto di sosta lungo tutta la via ed il transito sarà consentito a senso unico alternato, con ausilio di impianto semaforico. A far storcere il naso è la previsione di chiusura del cantiere calendarizzata per mercoledì 15 maggio, ovvero il giorno prima del passaggio della Corsa Rosa.

Un assist che non è certo sfuggito al Candidato Sindaco della coalizione di centrodestra Luca Serfilippi che ha mosso asprissime critiche sulla gestione di una vetrina così importante come il Giro d’Italia. Per la coalizione Per Fano è inaccettabile «la superficialità con cui questa amministrazione sta gestendo la parte organizzativa dell’arrivo della Tappa della Corsa in rosa prevista per il 16 maggio da Martinsicuro a Fano».

Luca Serfilippi Lega

«Siamo ormai a pochi giorni da quella che sarà una giornata storica grazie al valore e al prestigio di una manifestazione che avrà una rilevanza mediatica mondiale e ancora tutto tace da Via San Francesco – commenta Serfilippi – Le modifiche sostanziali della viabilità e i cambiamenti significativi alla circolazione delle automobili dovevano essere comunicati con tempestività e celerità. Migliaia di cittadini si stanno interrogando se riusciranno a raggiungere i luoghi di lavoro, residenti di altre città che devono recarsi nelle nostre strutture sanitarie con appuntamenti presi da tempo non sanno come comportarsi e moltissimi operatori economici non sanno se tenere aperte le proprie attività perché non conoscono quali zone saranno interdette. Quanto sta accadendo è surreale. E’ inutile che in campagna elettorale gli amministratori sbandierano la partecipazione e la condivisione quando nei fatti stanno dimostrando di essere incapaci di gestire situazioni di questo tipo. L’informazione è alla base del rapporto di fiducia con i cittadini, ma la giunta Seri sembra non preoccuparsene. Le famiglie e tutti i cittadini devono essere messi nella condizione programmare le proprie attività in anticipo».



Non solo informazione, ma anche promozione di basso livello secondo la coalizione, tanto che «La comunicazione della Tappa del Giro di Italia – continuano gli esponenti di ‘Per Fano’ – risulta essere sbagliata con errori grossolani (invertito persino l’arrivo con la partenza) che accentuano l’incapacità di questa amministrazione di gestire eventi di questa rilevanza. Non è tollerabile che con i soldi pubblici siano commessi passi falsi che creano un danno di immagine di questo tipo. Ci saremmo aspettati più attenzione e più professionalità nella gestione delle attività di comunicazione e marketing perché questa tappa porta con sè l’opportunità di valorizzazione il nostro brand e di promuovere le nostre bellezze e unicità. Peccato che sia stata sprecata così».