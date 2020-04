Fano, arrestato lo squilibrato che aveva danneggiato cinque vetture

FANO – È durata poco la latitanza dello squilibrato che, nella prima mattinata del 23 aprile, ha danneggiato cinque autovetture a colpi di chiave inglese nel pressi di via Trave. I Carabinieri della Compagnia di Fano nel giro di poche ore sono riusciti a risalire all’identità del responsabile: si tratta di un 20enne senza fissa dimora, cittadino del Mali ed irregolare sul territorio italiano.

Il giovane è stato rintracciato in un casolare abbandonato situato in località Belgatto, dove alloggiava momentaneamente in pessime condizioni igienico sanitarie. Il ragazzo, raggiunto nel suo rifugio dai militari, ed in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta a probabili disturbi mentali, ha cercato di eludere il controllo aggredendo senza motivo gli uomini delle forze dell’ordine scagliandogli contro con una grossa chiave inglese del peso di circa 3 chili, presumibilmente la stessa utilizzata nel danneggiamento delle auto, e lanciando verso di loro una filettatrice in ferro del peso di circa un chilo.

I Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile di Fano, non senza difficoltà, sono riusciti ad immobilizzarlo evitando il peggio. Un ruolo chiave nell’identificazione lo hanno giocato i dettagli forniti dalle persone che avevano dato l’allarme in merito all’atto vandalico: il 20enne indossava gli stessi abiti con cui aveva compiuto il raid qualche ora prima.

Il cittadino extracomunitario, ricevute le visite del personale 118 intervenuto e dei sanitari del Reparto di Psichiatria dell’Ospedale Santa Croce di Fano, è stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio e ricoverato coattivamente presso il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Pesaro.



Tre dei militari intervenuti hanno riportato lesioni non gravi. Il 20enne dovrà rispondere dei danneggiamenti alle autovetture, di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.