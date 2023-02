Fano, arrestato istruttore di tennis per violenza sessuale nei confronti di minorenni

FANO – Nella giornata del 17 febbraio il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Fano, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Pesaro nei confronti di un giovane italiano, di origine sudamericana, per i reati di violenza sessuale aggravata e atti sessuali nei confronti di minorenni.



Le indagini dei poliziotti di Fano, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, hanno tratto origine dalla segnalazione di un genitore di un bambino iscritto ai corsi di tennis presso il principale circolo di Fano.



Le verifiche effettuate hanno consentito di acquisire elementi indiziari a carico di un istruttore del circolo che, secondo la tesi investigativa, tramite un abile lavoro psicologico, era riuscito a circuire alcuni minorenni, anche provenienti da Pesaro, città presso la quale l’uomo aveva lavorato sempre come istruttore di tennis, compiendo atti sessuali su di loro.