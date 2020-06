Fano, arrestato 27enne: aveva con sé circa 75 grammi di stupefacenti

I Carabinieri hanno notato il giovane che stazionava nei pressi delle rastrelliere per le bici presenti all’esterno della stazione ferroviaria in maniera sospetta

FANO – Arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette un 27enne senegalese che aveva con sé circa 75 grammi di cannabinoidi.



L’arresto si è svolto nel tardo pomeriggio del 23 giugno nei pressi della Stazione Ferroviaria fanese. I militari hanno notato il giovane che stazionava nei pressi delle rastrelliere per le bici presenti all’esterno dello scalo in maniera sospetta. Sottoposto ad un controllo di routine, il 27enne è parso subito molto nervoso: un comportamento ingiustificato che ha indotto i Carabinieri di approfondire l’accertamento sottoponendolo ad una perquisizione.

I Carabinieri di Fano

All’interno dello zainetto che il giovane extracomunitario aveva con sé sono stati rinvenuti 15 grammi di hashish. Non è tutto: nonostante il giovane dichiarasse di non avere con sé altro stupefacente, dalla perquisizione personale sono stati rinvenuti ulteriori 60 grammi di marijuana occultati negli slip.



A questo punto le autorità hanno optato per una perquisizione presso l’abitazione del giovane che ha permesso di rinvenire denaro contante e materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente: ritrovamenti che hanno fugato qualsiasi dubbio circa la destinazione finale di spaccio dello stupefacente rinvenuto.



Il giovane è stato subito dichiarato in arresto. L’udienza di convalida si è svolta nella mattinata del 24 giugno: il 27enne ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.



L’arresto dimostra ancora una volta l’attenzione e l’impegno costante dei carabinieri di Fano nella prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, in particolare nelle zone potenzialmente più sensibili dal punto di vista dell’ordine e la sicurezza pubblica come la Stazione Ferroviaria.