Fano, arrestata borseggiatrice: aveva rubato un portafogli al mercato

FANO – Approfittando della confusione del mercato cittadino aveva sfilato il portafogli ad un anziano e si era dileguata. Una fuga che però non è durata molto: nelle ultime ore il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Fano ha tratto in arresto una giovane donna originaria dell’Est Europa con l’accusa di furto aggravato.



I fatti risalgono a qualche settimana fa: la ladra, approfittando della folla, si era avvicinata ad un pensionato che stava guardando della merce esposta in una bancarella e gli aveva sfilato il portamonete. Nonostante l’uomo avesse realizzato quasi in tempo reale la sparizione del proprio portafogli ed avesse collegato l’accadimento proprio all’autrice del furto, la donna era riuscita lo stesso a dileguarsi nella folla e a far perdere le proprie tracce. Acquisita la denuncia, gli investigatori del Commissariato hanno ben presto accertato che poco dopo il furto, utilizzando la tessera bancomat contenuta nel portafogli trafugato, erano stati effettuati tre prelievi di denaro, per un importo di 1500 euro, nonché acquistato un telefono cellulare in un negozio del centro storico.



Le ulteriori indagini, sviluppate anche con l’apporto della Polizia Locale, hanno consentito l’identificazione dell’autrice del furto, di origini straniere ma residente in Romagna e già nota alle Forze dell’Ordine, e anche il recupero del telefono acquistato fraudolentemente.



Gli indizi acquisiti dagli investigatori, coordinati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, hanno consentito l’emissione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico della donna, eseguita dagli agenti del Commissariato fanese con il supporto della Questura di Rimini.



Le autorità esortano i cittadini a prestare la massima attenzione, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da una considerevole presenza di pubblico, come ad esempio i mercatini natalizi, quando la calca finisce per favorire i borseggiatori, nonché ad allertare immediatamente le Forze di Polizia nel caso di furti o di situazioni anche semplicemente sospette. Le autorità ricordano, infine, l’importanza di evitare di conservare insieme la tessera bancomat e il relativo codice di accesso, in modo da impedirne l’utilizzo in caso di sottrazione.