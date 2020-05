Fano, l’Arco di Augusto protagonista del Tg1

FANO – L’Arco di Augusto protagonista tra le bellezze più blasonate d’Italia in un servizio andato in onda sul Tg1 della Rai nel weekend appena trascorso. «Un’Italia così mai vista prima; tutti chiusi in casa e città senza persone, senza automobili, senza voci, senza rumore. Testimonianza di un dramma che resterà nella storia della nostra epoca ma anche una riscoperta della bellezza quotidiana che ci circonda»: queste le parole del servizio a firma di Andrea Nizzardi che fanno da cornice alle cartoline dei simboli italiani: il Duomo di Milano, il Ponte Vecchio di Firenze, la Torre di Pisa, per citarne alcuni e tanti, tanti ancora. Tra questi pezzi da novanta fa capolino anche l’Arco di Augusto di Fano.



«ll nostro bellissimo Arco d’Augusto selezionato tra le migliori bellezze d’Italia – ha commentato il primo cittadino Massimo Seri – nel servizio del TG1! Anche Fano testimonia in questo servizio il periodo che stiamo vivendo, fatto di strade vuote che presto torneranno ad essere vive».

Comunemente nota come “Arco d’Augusto” e da sempre simbolo di Fano, la Porta di ingresso principale alla città è la testimonianza più degna di nota della Colonia Giulia Fanestris e rappresenta uno dei monumenti meglio conservati di epoca romana nel territorio marchigiano. Si tratta di uno dei manufatti più antichi e meglio conservati della Regione: la data di costruzione, ricavabile dall’iscrizione sul fregio, non è anteriore al 9 d.C.