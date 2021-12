Fano, anziano a passeggio sui binari: salvato da due poliziotti

Vista la presenza dell’uomo il traffico dei treni è stato sospeso per circa 30 minuti, fino a quando due agenti lo hanno tratto in salvo evitando il peggio

FANO – È stato tratto in salvo mentre camminava in stato confusionale lungo i binari della linea ferroviaria Adriatica. Protagonista della vicenda un 80enne che, nella mattinata del 19 dicembre, vagava nei pressi della stazione.

La presenza dell’uomo ha reso necessario misure precauzionali straordinarie: il traffico dei treni è stato sospeso per circa 30 minuti, fino a quando due agenti della polizia lo hanno tratto in salvo evitando il peggio. Gli agenti, dopo aver scavalcato la recinzione, sono riusciti a raggiungerlo prima che il passaggio di qualche treno causasse un epilogo drammatico.



A dare l’allarme erano stato delle persone in stazione a cui non è passata inosservata la presenza del pensionato in stazione che camminava lungo i binari con una bicicletta. L’uomo, che sembra non si fosse reso conto del pericolo imminente, è stato poi affidato ai familiari.