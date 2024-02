Fano, anziano falciato sulle strisce: trasferito al Pronto Soccorso

FANO – Anziano falciato sulle strisce mentre attraversava la strada. È successo nella mattinata del 23 febbraio in via della Giustizia all’intersezione, nel tratto che si interseca con Via Kennedy.



Ad essere investito da una Fiat Panda condotta da una 83enne del luogo un 81enne trasferito al Pronto Soccorso di Fano in codice giallo.



Da chiarire la dinamica: dai rilievi condotti dagli uomini della Polizia Locale sembrerebbe che la vettura che procedeva in direzione sud non si sia accorta della presenza dell’uomo e lo abbia così travolto.