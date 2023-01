Fano, anziana travolta dal treno in transito

FANO – Dramma alla stazione ferroviaria di Fano nella prima serata del 14 gennaio: erano circa le 20 quando una donna è stata travolta da un treno in transito. Il violentissimo impatto non ha lasciato scampo all’anziana che è morta sul colpo. La vittima, di circa 70 anni, risiedeva fuori regione.



Sul posto sono subito accorse le forze dell’ordine, tra cui polfer e carabinieri, e gli operatori del 118. Dalle testimonianze raccolte sembrerebbe che la donna abbia deciso di attraversare i binari proprio in concomitanza con il passaggio del convoglio. L’investimento si sarebbe consumato a circa cento metri dalla banchina di Fano. Il traffico lungo la via adriatica è stato interrotto in attesa dell’autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti.