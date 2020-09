Fano, al via l’anno scolastico 2020/21 per oltre 5 mila studenti

FANO – Non senza incognite, dopo tanto parlare, è ufficialmente iniziato l’anno scolastico per oltre 5mila studenti di Fano. Nella mattinata del 14 settembre è suonata la prima campanella dell’anno scolastico 2020/21 per la scuola dell’infanzia, elementari e medie in 47 strutture. Una prima volta del tutto inedita che riallaccia il filo a distanza di quasi sette mesi dall’interruzione causata dell’emergenza pandemica.

Il sindaco Massimo Seri e l’assessore ai Servizi Educativi, insieme alla dirigente Grazia Mosciatti, hanno fatto visita in alcuni istituti incontrando studenti, famiglie, insegnanti e operatori scolastici. Al riguardo il primo cittadino ha voluto esprimere la sua soddisfazione ed i migliori auguri per questa nuova avventura: «Come faccio sempre, anche questa mattina ho portato il mio saluto agli studenti nel primo giorno dell’anno scolastico. Quest’anno però è un anno diverso, i ragazzi ritrovano i loro compagni dopo oltre 6 mesi e lo fanno in sicurezza grazie al grande lavoro che amministrazione e dirigenti scolastici hanno svolto in questo periodo di incertezza».

Buon anno scolastico 2020-21 Buon anno scolastico a tutti gli studenti, agli insegnanti e agli operatori della #scuola.Domani, per alcuni sarà il primo anno di scuola e per altri l’inizio di un nuovo percorso, ma per tutti sarà un anno molto particolare in cui dovremo avere più senso civico e responsabilità verso gli altri.Voglio lasciarvi un messaggio per domani e augurarvi ancora un buon anno scolastico. Pubblicato da Massimo Seri su Venerdì 11 settembre 2020

«A tutti i ragazzi, ai professori, ai dirigenti scolastici e al personale auguro buon lavoro – conclude Seri – con la consapevolezza che sarà una stagione diversa dalle altre ma non per questo meno importante. Tutti dobbiamo essere orgogliosi per essere riusciti a non farci sopraffare da questo nemico oscuro ed essere riusciti a garantire a circa 5.000 ragazze e ragazzi, oltre a quelli delle scuole secondarie superiori, il loro sacrosanto diritto all’istruzione.»

Il sindaco Massimo Seri e lassessore ai Servizi Educativi insieme alla dirigente Grazia Mosciatti

Ieri sera Seri aveva voluto mandare gli auguri con il tradizionale video messaggio: «Per tutti sarà un anno molto particolare in cui dovremo avere più senso civico e responsabilità verso gli altri.».