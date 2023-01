Fano, ancora una scossa davanti alla costa: terremoto di magnitudo 3.7

FANO – Ennesimo brusco risveglio per egli abitanti del litorale fanese. Nella mattinata del 12 gennaio una scossa di magnitudo 3.7 è stata nitidamente avvertita da gran parte della popolazione.



Il sisma, registrato alle 8.06, si è sviluppato ad una 50 di km dalla costa, ad una profondità di circa 8 chilometri. Visto anche l’ora, il terremoto è stato segnalato anche sui social da molti anche se non avrebbe procurato nessun danno significativo.



Purtroppo vista la frequenza dei sismi, anche di entità significative, le scosse sono diventate oramai uno scomodo compagno per i fanesi che dal terremoto di inizio novembre scorso hanno dovuto fare i conti con centinaia di repliche: «Anche oggi un risveglio non proprio sereno – ha scritto un fanese sui social – finestre ed armadio hanno iniziato a scricchiolare… è una situazione abbastanza snervante… la paura è che presto o tardi ci sia una nuova replica forte come quella di novembre».