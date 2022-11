Fano, Anastasia Alashiri uccisa da tre coltellate. Fermato l’ex marito in fuga

FANO – Emergono nuovi inquietanti particolari sulla morte di Anastasia, questo il nome della 25enne scomparsa nelle ultime 24 ore e ritrovata senza vita nella prima mattinata del 14 novembre. La giovane, madre di un bimbo di 2 anni, lavorava come cameriera in un ristorante di Fano. Ad esserle fatali tre coltellate.

A dare l’allarme era stato l’attuale compagno. Per lei era scesa in campo una vere propria task force per ritrovarla. L’ultimo a vederla sarebbe stato l’ex marito: la giovane si sarebbe recata a casa di quest’ultimo per recuperare degli effetti personali dopodiché si sarebbero perse le sue tracce.

Proprio l’ex marito, un pasticciere con doppia nazionalità ucraina e egiziana, sparito anche lui nelle ultime ore, sarebbe stato arrestato nella stazione centrale di Bologna mentre tentava di scappare.

Tra i primi a commentare l’accaduto Martina Carloni, titolare del ristorante ‘Osteria dalla Peppa’ dove la 25enne lavorava: «Abbiamo appreso del decesso di Anastasia Alashiri che lavorava dallo scorso maggio come cameriera nel nostro locale a Fano. La notizia ci ha sconvolto, la ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro. Sappiamo che dava lezioni di pianoforte nel tempo libero perchè era la sua grande passione. Esprimo a nome mio, della mia famiglia e dei dipendenti le nostre piu sentite condoglianze rimarrà sempre nei nostri cuori».