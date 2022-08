FANO – L’amore più forte anche della malattia tanto da farli sposare all’interno delle mura di un ospedale. È quanto è successo nella giornata di domenica al reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Santa Croce di Fano. Una paziente, visto il suo delicato quadro clinico, ha espresso il desiderio di poter finalmente coronare il suo sogno sposando il compagno con cui ha condiviso gran parte della sua vita.

Emidia e Vincenzo sposi

E così, grazie anche alla tempestività dell’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Fano che ha provveduto a rilasciare i documenti necessari, e alla disponibilità della struttura ospedaliera, Emidia, 77 anni, e Vincenzo, 71, hanno potuto celebrare il rito civile presenziato da un emozionato sindaco Massimo Seri: «Un giorno speciale per Emidia e Vincenzo che in una fase difficile hanno voluto dirsi il loro “Sì” in ospedale. Un abbraccio! Un grazie alla direzione sanitaria, sanitari e referenti amministrazione comunale per la sensibilità e disponibilità dimostrata».