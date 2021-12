Fano e trasporto scolastico: l’amministrazione rescinde il contratto con la Tundo. Lega: «I nostri dubbi erano legittimi»

FANO – I rappresentanti locali della Lega esprimono la propria soddisfazione per la rescissione del contratto con la Tundo, l’azienda che si occupava del trasporto del servizio scolastico. I membri del carroccio fanese avevano espresso svariate perplessità già ad inizio novembre: a finire sul banco degli imputati la mancata manutenzione, l’usura delle gomme ed il mancato rinnovo dell’assicurazione dei mezzi di trasporto.

«Erano dunque vere le perplessità ed i nostri dubbi dubbi. Una situazione disastrosa, allora ritenuta sotto controllo da parte dell’amministrazione, ma che ugualmente la Lega fanese aveva deciso di rendere pubblica intercettando le segnalazioni dei genitori, preoccupati per la sicurezza dei loro figli e le confidenze dei dipendenti che lavoravano in quelle condizioni, coscienti del rischio per loro stessi e per gli alunni».

Un epilogo, quello di rescindere il contratto con la Tundo, che da tempo la Lega chiedeva: «Continueremo a vigilare affinché alle famiglie e agli alunni venga dato il miglior servizio, pertanto chiediamo di convocare la commissione consiliare competente per aggiornarci di come l’amministrazione comunale si sta muovendo per far sì che dal 10 gennaio il servizio sia regolare e senza problematiche per i bambini».