FANO – La notizia era nell’aria da qualche settimana; si attendeva oramai solo l’ufficialità che arriverà presto: sarà Cora Fattori a sostituire la dimissionaria Fabiola Tonelli che, dopo l’annuncio di settembre, ha lasciato ufficialmente la sua poltrona 48 ore fa. Un addio che aveva scatenato le reazione dei suoi tanti detrattori che in questi anno non le hanno certo risparmiato critiche.

La neo assessora Fattori, già consigliera comunale eletta con la lista civica ‘Insieme è meglio ‘, e passata a + Europa, è anche l’attuale presidente della commissione consiliare servizi finanziari. Da chiarire come verranno ridistribuite le deleghe che venivano svolte da Tonelli che era la responsabile ai Lavori pubblici, alla Mobilità sostenibile e all’Innovazione tecnologica. Probabile che le deleghe non vengono tutte trasferite a Fattori ma che redistribuite con il coinvolgimento dell’assessora Brunori mentre nel consiglio comunale, al posto di Fattori, dovrebbe subentrerà Filippo Borioni.