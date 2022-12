FANO – La città della Fortuna sempre più amica degli animali. A testimonianza di questo solido legame l’arrivo di due nuovi sgambatoi. I lavori partiranno nel primo periodo del 2023 e verranno conclusi entro il primo trimestre. Il costo per i due interventi ammonta a 65mila euro.

Ad annunciarlo è stata l’assessora Barbara Brunori. Saliranno così a 6 le aree dedicate agli amici a quattro zampe nella nostra città. Sono due le aree strategiche individuate: uno sarà collocato a Centinarola adiacente al campo sportivo di via Monfalcone dove già in molti facevano di necessità e virtù per far sentire liberi i propri cani, mentre l’altro sarà alla Trave su uno spazio verde che si trova davanti al Circolo Tennis. Le strutture guardano alla qualità delle vita e sono caratterizzate, oltre che da una recinzione di 2,20 metri, da fontanelle, punti luci posizionati su pali alti otto metri dotati di lampade Led insieme a panchine, cestini e nuove alberature



Barbara Brunori

«Queste due nuove aree vedranno la luce entro i primi mesi del 2023 – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori -. Saranno adeguatamente attrezzate per consentire ai nostri amici a quattro zampe di muoversi e sentirsi liberi in uno spazio tutto dedicato a loro. Gli sgambatoi hanno come finalità anche quella della socializzazione rivolta ai cittadini che, portando i propri animali, possono condividere e vivere i luoghi della città. Infatti, queste aree sono un luogo di pausa urbana, in cui potersi concedere momenti di tranquillità insieme ai propri amici animali. Sono luoghi, appunto, dove si impara a So-Stare».

«Per questo motivo – continua Brunori – sempre più residenti chiedono a gran voce un’area di questo tipo nel proprio quartiere nell’ottica di assecondare un senso di vita della città aperta e totale. Inoltre, con gli sgambatoi si crea un forma di presidio naturale da parte dei fruitori andando così ad animare spazi che oggi sono inutilizzati o sotto utilizzati. Ricordiamo che dopo quelli di Fano 2 e Bellocchi del 2021, abbiamo aggiunto quelli di San Lazzaro e Sant’Orso: tenuto conto dell’alta frequentazione, continuiamo ad assecondare questa sensibilità tanto da prevedere altri sgambatoi, affinché venga coperta tutta l’area della città nei suoi quartieri».