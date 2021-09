FANO – La città della Fortuna conferma una volta di più la sua vocazione green con la partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Una scelta che denota la volontà dell’amministrazione a favorire uno sviluppo caratterizzato dalla tutela ambientale.



«L’attività fisica – aveva riferito al riguardo il primo cittadino Massimo Seri – è ormai una pratica imprescindibile che un’amministrazione deve sostenere e favorire per il benessere di tutti i cittadini. In una logica di sviluppo, la mobilità urbana deve andare nella direzione della sostenibilità ambientale unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita delle città. Il nostro percorso è stato già tracciato ed essendo da 30 anni Fano Città delle Bambine e dei Bambini, dobbiamo continuare a declinare azioni che sollecitino un cambio di paradigma nelle abitudini della collettività».

Settimana Europea Mobilità Sostenibile 2021

Le iniziative, già partire dal 16 settembre con il Giretto d’Italia promosso da Legambiente e proseguite oggi con la “Giornata Nazionale #biketowork”, in cui si sollecitava tutti i cittadini che si sono recati al lavoro in bicicletta a pubblicare sui propri social uno scatto fotografico con l’hastag ufficiale dell’evento, si prepara ad entrare ne vivo.

Sabato 18 settembre alle 17,30 ci sarà “La Pedalata Allegra” promossa da F.I.A.B ForBici Fano in cui tutti i ciclisti si ritroveranno in Piazza XX settembre per una pedalata in totale sicurezza ai quali verranno regalati dei simpatici gadget. Domenica mattina 19 settembre alle 10 in Piazza XX settembre, grazie alla collaborazione dell’Assessorato alle Pari Opportunità ci sarà “Fano Cammina..per la salute si riparte”.



Riprende così un appuntamento dedicato alla promozione della salute che accompagna la cittadinanza verso un corretto e sano stile di vita. Dopo il ritrovo in Piazza, è prevista una camminata di un’ora: ad ogni partecipante iscritto verrà donato lo zainetto, si consiglia di prenotarsi online dal site del Comune di Fano. Per info contattare 0721-887337 o scrivere a fanocammina@comune.fano.pu.it. Sempre il 19 settembre in Piazza XX settembre alle 10 ci sarà la Memo Cargo Bike per sostenere la lettura e la socializzazione attraverso il libro.

Mentre lunedì 20 settembre alla Memo e in diretta Facebook dalle 18 alle 20 ci sarà un confronto aperto al pubblico durante il quale verranno illustrati i dati connessi al questionario relativo al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che si sono svolte tra agosto e settembre. Le analisi hanno preso riferimento tutti i mezzi di spostamento dalle auto, alle biciclette fino al bus e al Treno.

L’assessore alla Mobilità Urbana Fabiola Tonelli illustra la finalità di questo evento: «Entriamo nel cuore di questa Settimana della Mobilità Sostenibile. I tanti appuntamenti vogliono promuovere e condividere uno stile di vita più sano che mette al centro la salute e la qualità della vita di ciascun cittadino. Importante sarà anche la comunicazione dei dati del P.U.M.S in programma lunedì 20 settembre alla Memo e in diretta streaming: per partecipare è sufficiente seguire le istruzioni a questo link https://www.comune.fano.pu.it/mobilita-sostenibile/pums».