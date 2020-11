Fano, alunno positivo: classe della scuola media Padalino in quarantena

FANO – Un’altra classe di Fano è in quarantena. Si tratta della terza D della scuola media Padalino. Un alunno purtroppo è risultato positivo al Covid-19. Il bambino era assente da scuola già da diversi giorni a causa di alcuni sintomi tra cui la febbre: il tampone ha confermato l’infezione da coronavirus. Dell’esito del test è stata subito informata la dirigente scolastica Silvia Faggi Grigioni che ha provveduto subito all’applicazione del protocollo per il contenimento pandemico.

Al momento per la classe è stata attivata la didattica a distanza; non si tratta di una novità per gli alunni che già nella scorsa primavera avevano dovuto calarsi in questa nuova dimensione scolastica 2.0. Le lezioni proseguiranno da remoto almeno fino al 14 novembre. Al momento nessun altro alunno ha avuto sintomi sospetti: lo studente infettato non si recava a scuola già da diversi giorni ed è risultato positivo solo ad un secondo tampone richiesto dai genitori perché i sintoni continuavano a persistere.

La scuola ha già dimostrato in passato di saper reggere bene l’urto dell’emergenza pandemica e di saper far fronte ai contagi che, inevitabilmente, possono colpire gli alunni. Circa tre settimane fa lo stesso istituto aveva segnalato altri due studenti positivi della medesima classe. Anche in quel caso era scattata la quarantena.