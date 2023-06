Fano, allagamenti al lido: Seri risponde agli attacchi delle minoranze. «La vasca funziona»

Il sindaco: «Ci sono dei problemi legati alla ricezione dell’acqua, comunque andremo fino in fondo per comprendere come stanno le cose»

FANO – «La vasca di raccolta dell’acqua piovana al Lido funziona regolarmente. Ci sono dei problemi legati alla ricezione dell’acqua, comunque andremo fino in fondo per comprendere come stanno le cose». Il sindaco Seri entra nel dettaglio sulle criticità presentate dal sistema di deflusso nel sottopasso del Lido che, nonostante l’azione della vasca di raccolta, non ha evitato l’allagamento e risponde agli attacchi delle minoranze.

LEGGI ANCHE: Bomba d’acqua a Fano, il Comune fa un bilancio

Seri parte da una considerazione: «Quando mi sono candidato per il secondo mandato, ho scelto come slogan ‘Ci metto la faccia’. Pertanto, anche in questo caso mi assumo la responsabilità. La vasca di raccolta delle acque al Lido è un progetto che sostiene una grande visione di città. Nessuno prima di noi aveva intrapreso questo percorso. Questa amministrazione si è assunta l’onere di redigere un progetto, metterci le risorse e realizzare un sistema per superare una criticità significativa che si trascinava da almeno mezzo secolo. Troveremo una soluzione e pretendiamo di fare chiarezza su quelli che sono gli ostacoli che impediscono il regolare funzionamento». E poi ancora. «Sono emerse delle criticità evidenti. La vasca è funzionante e le pompe entrano in azione regolarmente. Quindi riteniamo che la causa sia da ricondurre all’inadeguatezza del sistema di deflusso delle acque».

«Provvederemo immediatamente al potenziamento dell’ingresso dell’acqua in vasca» – fa sapere il dirigente ai Lavori Pubblici Federico Fabbri -. «In sostanza, realizzeremo 8 caditoie a cui se ne aggiungerà una più rilevante proprio in prossimità del sottopasso per favorire la fase di capostazione dell’acqua piovana. Infatti, dai dati relativi all’ultimo nubifragio, l’acqua ancora non riesce a defluire correttamente nei tempi previsti, impedendo alle pompe di svolgere la propria funzione. Parallelamente, è necessario anche ampliare il sistema fognario».

In conclusione, il sindaco ha precisato che: «Andremo fino in fondo per capire quali sono le carenze e ci comporteremo di conseguenza. Noi abbiamo un atteggiamento diligente e affidabile nei lavori e nel relativo impiego di risorse. Faremo verifiche e controlli appurati che ci permetteranno di avere un quadro chiaro e preciso».