Green Food Week, Fano protagonista per un’alimentazione sana e a basso impatto ambientale

FANO – Con la consapevolezza dell’impatto ambientale che l’alimentazione ha sul pianeta e sulla salute, il Comune di Fano aderisce alla Green Food Week organizzata da Foodinsider dal 5 al 9 febbraio, per incoraggiare le mense italiane a offrire un cibo amico del pianeta con menù più sostenibili.

«La nostra è una scelta che vuole contribuire a ridurre l’impatto dell’alimentazione sul clima perché, come tutti gli studi scientifici confermano, il sistema alimentare genera più di un quarto di tutte le emissioni di gas serra del pianeta – afferma l’Assessore ai Servizi Educativi, Samuele Mascarin – L’iniziativa, promossa da Foodinsider, si lega a “M’illumino di meno” del programma Caterpillar di Rai Radio2 e coinvolge tantissime mense, oltre 200, di tutta Italia. A Fano saranno quasi 2400 le bambine e i bambini coinvolti nella Green Food Week».

«La Green Food Week è l’occasione per ritornare alla dieta mediterranea dove i legumi sono i protagonisti del pasto, il cibo è stagionale e locale, prodotto con tecniche che preservano la fertilità del suolo , cioè biologico, tutte condizioni che garantiscono una migliore qualità del cibo, evitando sprechi alimentari” – ha aggiunto Fabio Tinucci, dietista del Comune di Fano – Nei menù proposti nella settimana green viene privilegiato il consumo di prodotti locali, biologici e alimenti a basso impatto ambientale con piatti a base di legumi e miglio a cui le Nazioni Unite ha dedicato l’anno 2023. Durante la settimana del Green Food Week la nostra proposta è un menù che rappresenti i punti alla base del pensiero “green”: il 5 febbraio promuoviamo la Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, un evento fondamentale per sensibilizzare e agire insieme, mentre il 6 insieme ad AST e ai Comuni della provincia di Pesaro e Urbino parteciperemo alla Va edizione del progetto “A scuola di …menú: ristorazione scolastica e dintorni” con una proposta territoriale unica. Invece l’8 sarà la giornata dedicata proprio alla III edizione della Green Food Week. Durante tutta la settimana saranno somministrati prodotti del territorio biologici nel rispetto della stagionalità».

«La nostra realtà vuole contribuire attivamente nel promuovere i valori di sostenibilità ed economia circolare – precisa Ramona Addis, Direttore Dussmann Fano – e lo fa anche attraverso la ristorazione scolastica, che a Fano ha visto crescere, negli ultimi otto anni, le iscrizioni al servizio di refezione di oltre il 50%».

Per promuovere i valori della Green Food Week sono stati messi a disposizione delle scuole materiali a supporto della didattica per aiutare gli insegnanti a spiegare e diffondere il significato di un’alimentazione sana e sostenibile con un linguaggio semplice e comprensibile ai bambini. Scegliere cosa mangiare può ridurre l’impronta ambientale personale, ma farlo insieme a tante persone che mangiano in mensa ha un impatto significativo sul clima, perché può stimolare la condivisione di un’etica con un profondo valore conviviale. Ecco perché per il Comune di Fano la Green Food Week è un’occasione importante per esserci e contribuire a prendere coscienza del fatto che il clima siamo noi.