Decine le piante abbattute dal vento. In azione il COC per monitorare la situazione: l'Arzilla sorvegliato speciale

FANO – Il vento che si è abbattuto sulle Marche nelle ultime ore non ha risparmiato nemmeno il fanese tanto da costringere alla convocazione il COC per monitorare la situazione. Più che la pioggia, a creare grandi criticità sono stati i tanti alberi e rami abbattuti dalle raffiche di vento. Sorvegliati speciali anche gli argini dell’Arzilla.

Al riguardo è intervenuto il Sindaco Massimo Seri: «Per essere tempestivi e pronti, abbiamo attivato il C.O.C in relazione alle condizioni meteorologiche avverse. Stiamo organizzando gli interventi per risolvere le criticità che si stanno presentando. Siamo al lavoro per liberare le strade che attualmente sono bloccate a causa della caduta di alberi e ripristinare la segnaletica stradale. Al momento stiamo gestendo le numerose segnalazioni che ci sono arrivate: da Roccosambaccio fino a via Papiria passando per Don Minzoni le nostre squadre sono impegnate a liberare le strade dai numerosi alberi abbattuti. Stiamo monitorando costantemente il torrente dell’Arzilla».



Il COC attivato a Fano

Le criticità maggiori sono state segnalate in viale Italia, viale Papiria, zona Poderino. Un furgone è finito fuori strada presumibilmente a causa delle raffiche di vento. Un albero si sarebbe schiantato contro una macchina in transito: non si segnalano feriti gravi.



Alberi abbattuti ed incidenti causati dal vento

Al riguardo è intervenuta anche l’assessore Brunori che ha raccomandato prudenza: «Purtroppo il forte vento sta creando molti disagi per la caduta di diverse piante e rami che potranno essere rimossi solo allertando il numero 0721805145 del COC (Centro Operativo Comunale). Occorre prudenza per le strade e pazienza rispetto un servizio che in questo momento data l’emergenza generale non potrà essere tempestivo. Attenzione!».